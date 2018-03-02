Fatih Terim o ismin biletini kesti!

Galatasaray, liderliğin keyfini sürerken Teknik Direktör Fatih Terim, takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı... Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun biletini kesen Terim, kararını verdi.

Türkiye Kupası’nda Akhisar önünde Galatasaray’ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Nagatomo’nun gelişiyle yedeğe düşen Rumen oyuncuya, Nagatomo’nun sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.

Sezon başında Kardemir Karabük’ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici’nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak.

Hem, Fatih Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici’yle devam etmek istemiyor. Romanyalı oyuncunun sezon sonunda büyük ihtimalle başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Latovlevici'yi ise Türkiye'den bir çok takımın isteyeceği, tecrübeli oyuncunun da futbol kariyerine ülkemizde devam etmek istediği öğrenildi...

Galatasaray'da, Latovlevici dışında en az 6 oyuncunun daha takımla ilişkisi kesilecek.