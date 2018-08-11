11 Ağustos 2018 12:13

İşte Beşiktaş'ın toplam borcu

İşte Beşiktaş'ın toplam borcu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunu yenilemek için seçim kararı alacağını açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğu ifade edildi.

FLAŞ karar! Fikret Orman açıkladıFLAŞ karar! Fikret Orman açıkladı

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