Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğu ifade edildi.
11 Ağustos 2018 12:13
İşte Beşiktaş'ın toplam borcu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunu yenilemek için seçim kararı alacağını açıkladı.
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