Karabükspor'dan altyapıya mecburi 'dönüş'

Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve transfer ettiği 16 transferi borç nedeniyle lisans çıkaramayan Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'de sezonun açılış maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasına 8 altyapı futbolcusuyla çıktı.