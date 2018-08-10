Trabzonspor'dan çok konuşulacak Aykut Demir iddiası

Trabzonspor, eski futbolcusu Aykut Demir ve eski teknik direktörü Ersun Yanal için sert ifadelerle açıklama yaptı.

Bordo mavili kulüp, dinci kimliğiyle tanınan Aykut Demir’e “faiziyle birlikte” 9 milyon 815 bin TL tazminat ödediğini açıkladı. Ersun Yanal ile ilgili ise “Görev yaptığı kulübe ve camiaya saygısı bulunmayan, Trabzonspor’un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden, Türk futboluna ve geleceğin sporcularına katacağı hiçbir şeyinin olmadığı - kalmadığı anlaşılan antrenör” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

“Kamuoyunun bildiği üzere; geçmişte kulübümüzde forma giyen ve ilgili dönemde ‘’Yağ ölçüm testine geç gelmesi’’ nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen Aykut Demir, feshini TFF’ye taşımış, beraberinde UÇK ve Tahkim Kurulları kulübümüzü haksız bularak 9 milyon 815 bin 580 TL ödemeye mahkûm etmiştir.

Yönetim Kurulumuz, diğer tüm girişimlerinde olduğu gibi memleket ve Trabzonsporluluk hassasiyetini ön planda tutarak ilgili futbolcuya son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerini iletmiştir.

Ancak; yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı – faiz dâhil olmak üzere talep etmiştir!