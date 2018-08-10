FIFA'dan Manisaspor'a ceza!

Kulüpten yapılan açıklamada, cezanın kaldırılması için Iwanski ve avukatıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2’inci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Manisaspor’a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski’nin alacağı nedeniyle ceza verdi. Manisaspor’un 6 puanı silinecek.

FIFA, Manisaspor’da 2011-2013 yılları arasında forma giyen Iwanski’nin, 411 bin Euro’luk alacağı için yaptığı başvuruyu karara bağladı. FIFA, Manisaspor’un 6 puanının silinmesine karar verdi. Geçen sezon Spor Toto 1’inci Lig’den 2’nci Lig’e düşen Manisaspor’un, borçları nedeniyle toplam 15 puan silinmişti.

MANİSASPOR: BÜTÇEYE UYGUN BİR ÖDEME PLANI SUNDUK

Manisaspor yönetimi cezanın kaldırılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Iwanski’nin alacaklarının yarısını talep ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin Euro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya’da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir.”