Jamie Vardy’den dört yıllık imza

İngiliz ekibi Leicester City, 31 yaşındaki golcü oyuncusu Jamie Vardy ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. 2012’de Fleetwood Town’dan transfer edilen İngiliz milli oyuncu, Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 233 maçta 88 gol kaydetti.