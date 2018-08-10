İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. 2012’de Fleetwood Town’dan transfer edilen İngiliz milli oyuncu, Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 233 maçta 88 gol kaydetti.
10 Ağustos 2018 08:41
Jamie Vardy’den dört yıllık imza
İngiliz ekibi Leicester City, 31 yaşındaki golcü oyuncusu Jamie Vardy ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
-
Jamie Vardy’den dört yıllık imza
-
Başakşehir- Burnley maçından gol sesi çıkmadı
-
Kartal avantajı kaptı!
-
Ramil Guliyev Avrupa'da destan yazdı!
-
Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu
-
Fenerbahçe, Leicester City ile anlaştı mı?
-
İngilizler Beşiktaş'ın transferini duyurdu
-
Kaleci parasını alamayınca bunu yaptı
-
Doumbia, Göztepe'ye pahalı geldi
-
Çaykur Rizespor kombine sayısını ikiye katladı