Kartal avantajı kaptı!

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 6'da Ryan Babel'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 16 Ağustos'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. Şenol Güneş'in öğrencileri 6'daki golden sonra geri kalan bölümde bulduğu net fırsatlardan faydalanamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya takımı LASK Linz’i konuk etti. Bir önceki turda Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı rahat eleyen siyah-beyazlılar, Linz karşısında 1-0’lık galibiyet elde ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 6. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ortasında arka direkte şık bir kafa vuruşu yapan Ryan Babel’le 1-0 öne geçti.

Saat 21.00’de başlayan ve Polonyalı hakem Bartosz Frankowski’nin yönettiği müsabakanın ilerleyen bölümlerinde Cyle Larin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Beşiktaş farkı açma ve avantajını artırma şanslarını değerlendiremedi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.

Beşiktaş’ta transfer gündeminin odak noktası olan isim Domagoj Vida, müsabakayı tribünden takip ederken Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 71’de Lens’in yerine oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ – LASK LINZ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bartosz Frankowski

SAAT: 21:00

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Pepe, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Frieser, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner