Çaykur Rizespor kombine sayısını ikiye katladı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Kulüp tarafından 17 Temmuz’da satışa sunulan kombinelerde şu ana kadar 5 bin 500 kombine satışının yapıldığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor’da değişen yönetim anlayışı ile daha çok taraftara dokunulması ardından bu sezon kombine ve Atmaca SM mağazalarında satışlarda yükselme bekleniyordu. Bu beklentiye yeşil-mavili taraftarlar, karşılık verirken geçen sezon 2 bin 700 olan kombine satış sayısı 5 bin 500’e yükseldi.

30 Eylül’e kadar sürecek kombine satışlarında bu sayının 7 bin 500 olması hedefleniyor. Kombine fiyatları, Çaykur Rizespor yönetimi tarafından düşük tutulurken, Protokol Tribünü 2 bin 500 TL, VIP Tribünler 500 TL, Maraton Blok 200 TL, Kale Arkaları ise 90 TL’den satışına devam ediliyor. Kombine alacak taraftarların passolig vize bedelleri de kulüp tarafından karşılanıyor.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un fan sayfalarında ise ‘hedef 10 bin kombine’ kampanyası da başlatıldı.