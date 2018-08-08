Abdullah Avcı açıkladı: Arda Turan...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Burnley mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı "Arda Turan'ın ligde cezası var. Sakatlıktan dolayı yeni yeni takımla çalışmaya başladı. Umarım ikinci turda bizimle birlikte olacaktır" dedi.



UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Premier Lig ekiplerinden Burnley'i konuk edecek olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarında ve ligde yer alan takımlara başarılan dileyerek konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, "Umarım kazanarak başlarız. Rakibimiz de buradan güzel anılarla ayrılır. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Son 3 sezondur Premier Lig'de oynuyorlar. Tipik bir İngiliz takımı. Benzer yönlerimiz var. Hocaları 6 senedir çalışıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Doğrudan oyunu çok fazla deneyen, kenardan isabetli ortalar yapabilen, 4-4-2 ve 4-2-3-1 düzeninde oynayan, fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla mücadele edeceğiz. Uluslararası arenada her takımın iyi planı olduğu için kolay değil ama biz de 5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak" diye konuştu.

"İLK KEZ BİR İNGİLİZ TAKIMIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Planlı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Avcı, "Beşinci senedir Avrupa kupalarına katılıyoruz. Bir kulübün gelişimi adına son derece önemli mesafeler kat ediyoruz. Hollanda, İspanya, Belçika ve Bulgaristan takımlarıyla karşılaştık. Oyun anlamında ve diğer ülke futbollarını tanıma adına önemli gelişim sağladı. İlk kez bir İngiliz takımıyla karşılaşacağız. Canlı izlettirdik ve analizlerini yaptık. Değişik kültürlerle karşılaşmak, cebimize bir çok şey koyuyor. Bir takımın olumlu yönleri varsa olumsuz yönleri de var. Onun üzerinden planlı bir şekilde hazırlandık" ifadelerini kullandı.

"ADEBAYOR'UN SADECE BİRAZ MAÇ EKSİĞİ VAR"

Son derece sağlıklı. Kendisiyle özel bir görüşme yaptık. Sadece biraz maç eksiği var. UEFA kadrosunda bizimle ama yarın olmayacak. Kendi özel çalışmalarına devam edecek. Hafta sonu tekrar konuşup, Trabzonspor maçı için karar vereceğiz.

Arda Turan ile de ilgili konuşan Avcı, "Arda Turan'ın ligde cezası var. Sakatlıktan dolayı yeni yeni takımla çalışmaya başladı. Umarım ikinci turda bizimle birlikte olacaktır" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: "RAKİBİMİZİN KUVVETİNİN BİLİNCİNDE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Rakiplerini kuvvetinin bilincinde olduklarını ifade eden Emre Belözoğlu, "Hepimiz adına hayırlı bir sezon olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İlk resmi müsabakamız öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaklaşık 35 gündür çalışıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son 1 haftadır hocalarımız rakibimiz hakkında gerekli bilgileri verdi. Hedefimiz gruplara kalmak. Bu sezon statü zor ama elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin kuvvetinin bilincinde sahaya çıkacağız, ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İKİ TARAF İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

İki takım içinde zor bir karşılaşma olacağını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu seviye, kendi ligimizin üstünde. İngiltere'de 3 sezon oynadım. Tempolu bir lig. Oyuncular, bizim ligdekilere göre daha fit ve maça kendilerini iyi hazırlanıyor. Bizim takımda da bu seviyelerde oynamış çok sayıda futbolcu var. Takım ve oyuncu bazında kendimizi iyi hazırladık. Bu seviyeye hazır bir şekilde geldik. İki taraf için de zor bir maç olacak. Sahada herkes gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarımı motive etme konusunda kendimi kaptırdığım dönemler oluyor ama arkadaşlarım da yıllarca bu seviyede oynamış ve bunun bilincindeler" diye konuştu.