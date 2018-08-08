Trabzonspor'dan Özer Hurmacı tepkisi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, ‘’Trabzon’un çocuğu’’ olarak bilinen Özer Hurmacı’ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL’lik tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın 5 milyon 351 bin liralık tazminatının tek seferde ödendiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Özer Hurmacı'nın, bir önceki yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğu anımsatıldı.

Dönemin yönetim kurulu tarafından futbolcuyla mutabık kalınan tazminatsız ve hatta kulübü 350 bin lira kar ettirecek fesih anlaşmasının imzalanılmadığı ve beraberinde yaşanan süreçte oyuncunun TFF'ye yaptığı başvuru sonrası kulübün haksız bulunarak 5 milyon 351 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun tazminat talebi, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tabloya uygun bir planlama dahilinde ivedilikle çözülmeye çalışılmıştır. Ancak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler 'Trabzon'un çocuğu' diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır. Trabzonlu olmamasına rağmen, kulübümüzden ayrılırken içeride bulunan 1 milyon 500 bin liralık alacağını 'bir telefon görüşmesiyle'’ taksitlendiren ve TFF'ye başvurmayan Uğur Demirok'un örnek davranışından hareket eden yönetim kurulumuz, aynı talebi Özer Hurmacı'ya da iletmiştir.

Ancak 'Trabzon'un çocuğu' diye anılan oyuncu, indirim taleplerimizi reddetmiş, taksitlendirme yönünde yaptığımız pek çok uzlaşma girişimlerimize olumsuz yanıt vermiş ve hatta tazminat bedelini TFF'deki kayıtlara 'Trabzonspor'un lisans almasına engel borç' olarak da işleterek, bu eylemiyle kulüp lisansı almamızı da engellemiştir.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak gerek kendi dönemimizde gerekse daha önceki dönemlerden günümüze yansıyan sorunların çözümü için iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu anlamda; kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, 'Trabzon'un çocuğu' olarak bilinen Özer Hurmacı'ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin liralık tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."