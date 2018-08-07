Fenerbahçe Portekiz'de istediğini alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu deplasmanı 1-0'lık mağlubiyetle sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk olan Fenerbahçe, büyük mücadele verdiği maçta sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 69. dakikasında Franco Cervi’nin attığı golle Benfica 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Martin Skrtel özellikle ilk yarıda yaptığı kritik müdahalelerle alkış toplayan isim olurken partneri Roman Neustadter ise yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti.

Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.