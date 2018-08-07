Yuto Nagatomo'dan kötü haber!

Galatasaray, TFF Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor maçının ilk uzatma devresinde oyundan çıkan Yuto Nagatomo'nun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Akhisarspor'a penaltılarda kaybettiği TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun, sağ üst ön adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 102. dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz Yuto Nagatomo'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.