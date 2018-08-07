La Liga'dan Serdar Güler açıklaması

Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, La Liga'nın yolunu tuttu...

26 yaşındaki milli futbolcu, 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında La Liga'nın yeni ekibi Huesca'nın yolunu tuttu. İspanyol kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Serdar'ın yarın takıma dahil olacağı ifade edildi.

"HIZINI VE GOLLERİNİ GETİRİYOR"

Huesca'nın resmi sitesinde Serdar Gürler ile ilgili olarak, "Teknik direktörümüz Leo Franco'nun özel talebi doğrultusunda transfer ettiğimiz Serdar Gürler, hızını ve gollerini Huesca'ya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Son iki sezonu Osmanlıspor'da geçiren Gürler, geçen sezon oynadığı 34 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.



Serdar Gürler, La Liga'da forma giyen 15. Türk futbolcu oldu.

"RONALDO İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Serdar Gürler, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da şansımı denemek istedim. Osmanlıspor yöneticilerine teşekkür ederim. Yeni bir heyecan yaşamayı düşündüm. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Okay Yokuşlu ve Emre Mor ile henüz görüşmedim.

Huesca tarihinde en büyük transfer benim. La Liga'da yeni bir takım, hedef kümede kalmak olacaktır. Antoine Griezmann'ı beğeniyorum. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo''yu da beğeniyorum. Camp Nou ve Bernabeu'da gol atmak istiyorum

Cristiano Ronaldo'nun İtalya'ya gitmesine üzüldüm. 'Keşke gitmeseydi' dedim. Belki seneye Şampiyonlar Ligi'nde ya da hazırlık maçında karşılaşırız."