Fenerbahçe sezonun en önemli maçında Benfica ile deplasmanda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarı Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada biteren Fenerbahçe yeni sezona Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Benfica maçıyla başlıyor. Sarı-Lacivertliler Portekiz ekibini deplasmanda yenerek 2. maç öncesi avantaj peşinde. Fenerbahçe'de Ayew'in durumu belirsizliğini koruyor. Takımla birlikte Portekiz'e giden Ayex'in son durumu ile ilgili kararı teknik direktör Cocu verecek. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabını arıyor. Maçın yayın bilgileri ve tüm detayları haberimizde...

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Ağustos Salı günü oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.