Aykut Kocaman isyan etti: Tekmeler, tokatlar...

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

'Ne diyelim, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmak önemli.

Burada hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Adamları da anlıyorum, burası başka bir yer olmuş. Kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu.

Kimse görmüyor mu bunu? Bu değil bu iş! Bu iş bu değil! Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller.... Sonra eze eze yendik diyorlar. Eze eze mi, ezdire ezdire mi? Bu bir oyun değil bu şekilde.

Son 2 maçı yöneten hakem Türkiye'nin en tecrübeli iki hakemi ama bir baksınlar, huzur duyuyorlar mı? Oyunun içinde hep başka bir şey oluyor, oyunun içine giremiyoruz.'