Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a tepki

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

'Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Kazanamadık. Basit goller yedik ve rakibi avantajlı hale getirdik. Oyun tempolu ve heyecanlıydı. Oynatmama üzerine bir oyun vardı. Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir. Ben futbol yorumu yapamam çünkü herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun.

Ben konuşunca ceza alıyorum. Hocayı dinledim, ima ettiği şey hakem. Ben hakemden şikayetçiyim, ağzımı açamıyorum. Hep algı yapıyor. Ben de hakemden memnun değilim ki zaten. Son dakikada penaltı var mı yok mu uzaktım. Quaresma'nın geçen maçta yaptığı da sarı değildi, bugün de benzer bir şey yaptı.

Arkadaşlar çıkıyor televizyona, sallayıp, sallayıp duruyorlar. Duyum almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Biz de Fenerbahçe sahasına gidince koridorlarda gerginlik oluyordu. Belli ki herkes bir kuruma çalışıyor. Quaresma'nın yaptığı doğru değil, yanlış. Kendisine vursalar bile cevap vermeyecek. Şu anda söyleyeceklerimiz boşa gider.'