Fenerbahçe'ye rakibinden sevindiren haber

Fenerbahçe'ye yarın deplasmanda Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde sevindirici haber geldi.

Portekiz ekinin en önemli ismi olarak öne çıkan Jonas'ın kadroda yer almadığı açıklandı. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon oynadığı 41 maçta 37 gol atarken, yaptığı 6 asistle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile transfer görüşmesi yapan ve bu nedenle kadroda olmayacağı bildirilen Jonas, bugün yapılan idmanda da takımla çalışmayıp, salonda antrenman yapmıştı.