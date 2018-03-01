Roberto Soldado: Bugün sınırları biraz aştık

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, olaylı geçen derbi hakkında konuştu. Soldado, 2-2 biten maçın ardından ''Limiti geçtik, sınırlar içinde kalmalıydı'' diye konuştu.



''GERÇEK SEVİYEMİZİ GÖSTERDİK''



Lig maçından sonra daha iyi bir maç çıkarmayı istediklerini belirten Soldado, ''Aslında bizim için motivasyon kendi kendine oluşuyor. Pazar akşamki maçı izledik ve hatalarımızı gördük. O maçta kendi tarzımızı yansıtamadığımızı düşünerek bu maça çıktık. Bu akşam gerçek seviyemizi gösterdik. Bugün farklı bir Fenerbahçe ortaya sunmak istedik ve tür bir futbol oynayabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Pazar günkü maçtan sonra daha iyi bir futbol ortaya koyduk. Kırmızı kartlar olmasa daha farklı bir sonuç olabilirdi.'' diye konuştu.



''PEPE'YE SAYGI DUYUYORUM''



Maç boyunca Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe ile tartışan Soldado, Pepe ile yaşadıkları konusunda ''Pepe, ikili mücadelelere giren ve sert ve agresif oynayan bir oyuncu. Ona karşı mücadeleye girerseniz aynı şekilde sert olmanız lazmı. Ama saha içinde olan saha içinde kalır. Benim ona büyük saygım var. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum.'' dedi.



''LİMİTİ GEÇTİK, SINIRLAR İÇİNDE KALMALIYDI''



Gergin geçen maç hakkında da konuşan İspanyol futbolcu, ''Türkiye'de futbol, inanılmaz tutkuda yaşanıyor ama bugün, limiti biraz geçtiğimizi düşünüyorum. Sınırlar içinde kalmalıydı.'' sözlerini kullandı.



''KİMİN DEPLASMAN TAKIMI OLDUĞUNU GÖSTERDİ''



Maçın hakemi Fırat Aydınus'u değerlendiren Soldado, ''Hakemle ilgili bir şey söylemek zor. Böyle bir statta deplasmanda oynayan takımsanız etki altında bırakıyor. Kimin ev sahibi, kimin deplasman takımı olduğunu net bir şekilde gösterdi hakem. Daha başka bir şey demek istemiyorum.'' sözleriyle konuşmasını bitirdi.



