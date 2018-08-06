Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.

Beşiktaş'ta yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Takımdan ayrılan Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel alırken, Medel'den boşalan 12 numaralı formayı ise bu futbolcunun vatandaşı olan yeni transfer Enzo Roco aldı. Diğer yeni transferlerden Güven Yalçın 19, Dorukhan Toköz 26, Umut Nayir ise 28 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:

3 - Adriano Correia

5 - Kepler Laveran Pepe

6 - Gary Medel

7 - Ricardo Quaresma

8 - Ryan Babel

9 - Alvaro Negredo

10- Oğuzhan Özyakup

11 - Mustafa Pektemek

12- Enzo Roco

13- Atiba Hutchinson

14 - Fatih Aksoy

15 - Orkan Çınar

17 - Jeremain Lens

18 - Tolgay Arslan

19 - Güven Yalçın

20 - Necip Uysal

22 - Aras Özbiliz

24 - Domagoj Vida

26 - Dorukhan Toköz

28 - Umut Nayir

29 - Tolga Zengin

30 - Ersin Destanoğlu

37 - Mertcan Açıkgöz

55 - Gökhan Töre

71 - Alpay Çelebi

77 - Gökhan Gönül

88 - Caner Erkin

95 - Cyle Larin

97 - Utku Yuvakuran

99 - Vagner Love