Negredo ve Soldado'dan 2013'ten sonra bir ilk

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcüleri Alvaro Negredo ve Roberto Soldado, 2013 yılından beri ilk kez aynı maçta gol attılar.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, 14. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle öne geçerken Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, 17. dakikada eşitlik sayısını yakaladı.



Takımlarının gollerini atan iki İspanyol forvet, aynı maçta en son 1 Haziran 2013 tarihinde gol atmıştı.



1 Haziran 2013 tarihinde oynanan maçta Sevilla, Valencia'yı 4-3 yenerken Sevilla'nın 4 golünü de Alvaro Negredo kaydetmişti. O dönem Valencia forması giyen Roberto Soldado ise 2 gol atmıştı