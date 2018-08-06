Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'i geçmesi durumunda play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
6 Ağustos 2018 14:59
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu.
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