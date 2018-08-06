Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, turu geçtiği takdirde playoff turunda PAOK - Spartak Moskova maçlarının galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını bu hafta Benfica ile oynayacak.
Eşleşmeden galip gelen tarafın, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin galibi, statü gereği Ukrayna ve Rusya takımlarının eşleşememesi nedeniyle, PAOK - Spartak Moskova maçlarının galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe eğer bu turda elenirse, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.