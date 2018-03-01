1 Mart 2018 22:44

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası maçında tartışmalı bir an yaşandı. Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Fırat Aydınus devam dedi.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın uzatma bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza sahası içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonda penaltı olduğunu belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus, pozisyonde penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.

DEMİRKOL: "BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

Maçın hemen ardından spor yazarı Mehmet Demirkol "Hasan Ali'nin son dakikada Babel'e yaptığı verilmeyen bir penaltı var." dedi.

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