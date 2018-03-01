Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın uzatma bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza sahası içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.



Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonda penaltı olduğunu belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus, pozisyonde penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.



DEMİRKOL: "BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"



Maçın hemen ardından spor yazarı Mehmet Demirkol "Hasan Ali'nin son dakikada Babel'e yaptığı verilmeyen bir penaltı var." dedi.