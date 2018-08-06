Terim'den 'değişim' mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , Akhisar mağlubiyetinin ardından, "Değişmek zorundayız ve değişeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali'nde Galatasaray normal süresi 1-1'lik skorla sona eren ve uzatma sürelerinde de eşitliğin bozulmadığı mücadelede Akhisarspor’a penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , maç sonu açıklamalarda bulundu.

Çok çabuk aksiyon olmaları gereken bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Fatih Terim , "Bu net bugün itibariyle zaten lig başlıyor. Çabuk aksiyon olacağız, ne yapacaksak. Bunu zaten ben dün de söyledim daha önce de söyledim. Önce Akhisar 'ı tebrik ederim. Hayırlı olsun. Kupa almak isterdim ama nasip değilmiş. Rakibimizi tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Türkiye liginde herkese kazasız belasız hayırlı haftalar diliyorum" dedi.

"Bazı oyuncularımızın fizik eksikliği çok açık"

Fatih Terim, aldıkları mağlubiyeti değerlendirerek, "Doğrusu bu ama kaybetsek de kazansak da dediğim gibi ciddi şekilde aksiyon almamız lazım. Konsantre. Muhakkak bazı oyuncularımızın çok konsantre olmadığı ortadadır. Şunu hiç unutmamamız gerekir ki, ne kadar iyi oyuncu olursanız olun ne kadar yetenekli oyuncu olursanız olun aynı anda atletik performansının da üst seviyede olması gerek, doğru yapabilmeniz için. Bunun için de kendinizi iyi hazırlamanız gerek. Bazı oyuncularımızın fizik eksikliği çok açık. Yarın sabah itibariyle çalışmalara devam. Lige iyi bir başlangıç için çalışacağız. Artık ne yapılması gerekirse yapacağız. Sonuç itibariyle penaltılarla bir kupa kaybettik. Kazanmak isterdik. Galatasaraylılara, yeni sezona başlarken bir kupa ile girmeyi isterdik ama olmadı. Kendi içimizdeki bazı şeyleri de çok çabuk çözeceğimizden de emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Değişmek zorundayız ve değişeceğiz"

Acil bazı mevkilere ihtiyaçlarının olduğunu da ifade eden Terim, "Tabi elimiz kolumuz bağlı olduğu için bunları halledemiyoruz. Bir, onları halletmemiz lazım. İki, geçen seneden kalma sakatlıkları halletmemiz lazım. Üç, dün de söyledim, değişmek zorundayız. Yavaş yavaş değişmek zorundayız ve değişeceğiz" diye konuştu.

Taktik anlayışta herhangi bir sıkıntı olup olmadığı sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Taktik anlayış veya sistem içerisinde herhangi bir sıkıntımız yok. Artık ezbere hale gelmiş bir durum var ama daha hazır olmalıyız. Daha sahada diri olmalıyız. Daha istemeliyiz. Gerek hücum oyununda, gerek defans oyununda daha bir arada oynamayı becerebilmeliyiz. Geçen sene özellikle bir dönem bunların hepsini çok iyi yapan takım halindeydik. Bu sene biraz şampiyonluktan sonra açıkçası şu ana kadar da çok iyi oynadığımız söylenemez. Onun için her geçen gün daha iyi olacaktır muhakkak. Ama konsantremizi biraz daha yüksek seviyeye çekmemiz gerekiyor saha içerisinde. Daha ciddi, daha oyunu her saniye yaşayan bir duruma geçmemiz lazım" diye cevap verdi.