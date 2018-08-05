Süper Kupa'nın sahibi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede normal süre 1-1 tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Akhisarspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Akhisarspor, henüz 5. dakikada Seleznyov'un golüyle öne geçti. İlk yarıda topa daha hakim olan taraf Galatasaray girdiği pozisyonlarda aradığı golü bulamadı ve ilk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya ise ilk yarıda olduğu gibi yine baskın taraf, Galatasaray'dı... Oyuna sonradan giren Eren Derdiyok 79. dakikada skora dengeyi getirdi. Mücadelede normal süre1-1 sona erdi. İlk ve ikinci uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Akhisarspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Süper Kupa final maçında ilk gol Akhisarspor'dan geldi. Evgen Seleznyov, 5'inci dakikada ağları havalandırdı. Galatasaray, 79'uncu dakikada, Eren Derdiyok'un golüyle beraberliği yakaladı. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi.

79’uncu dakikada, Nagamoto’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok’un vuruşuyla skora denge geldi: 1-1.

Normal sürede başka gol olmayınca, 30 dakikalık uzatma bölümüne geçildi. Gol sesinin çıkmadığı uzatmanın ardından, seri penaltı vuruşları yapılacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray’da Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru, Ahhisarspor’da ise Vrsajevic, Güray Vural, Josue ve Elvis Manu ilk kez resmi bir karşılaşmada takımlarının kadrolarında yer aldı. Vrsajevic ve Elvis Manu, Ege temsilcisinde ilk 11’de sahaya çıkarken, Güray Vural ve Josue ise karşılaşmaya yedek soyundu.

Sarı kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Akhisarspor’da kaleci Milan Lukac cezalı olduğu için maçta forma giyemedi.

FATİH TERİM 400’ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Süper Kupa’yı iki kez kazandı. Ayrıca Terim, bu karşılaşmayla Galatasaray’la teknik direktör olarak 400’üncü resmi maçına çıktı. Terim, çıktığı 399 maçta 247 galibiyet, 86 beraberlik 66 da mağlubiyet aldı.

Okan Buruk’tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Boşnak teknik adam Safet Susic, Akhisarspor’un başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktı.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ UYGULANIYOR

Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçında ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.