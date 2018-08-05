Gözyaşlarıyla veda etti!

Beşiktaş'tan ayrılan ve Fulham'a transfer olan Fabri, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Fabri, "2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem" dedi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş’tan ayrılarak Fulham’a transfer olan kaleci Fabri, veda toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

2016 yılıında Deportivo’dan transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, İngiltere Premier Lig’in yeni ekibi Fulham’ın yolunu tuttu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Fabri, konuşmasına başlarken bir hayli zorlandı.

Gözyaşları içerisinde sözlerine başlayan Fabricio Ramirez, “Buradaki çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul’da beraber yaşadığım insanlara, buraya gelip yeniden teşekkür etmek istedim. 2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem. Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım, hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı buldum. Herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.