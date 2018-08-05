Galatasaray genç forvet için geri sayımda

Galatasaray, Gonzalo Higuain'i transfer eden Milan'da 4. forvet konumuna düşen Andre Silva'yı kiralamak için büyük yol kat etti.

Forvete takviye yapmak için bir süredir Milan’ın oyuncusu Andre Silva’yla ilgilenen G.Saray, bu transferde önemli yol kat etti. HABERTÜRK'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Portekizli golcüyü kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İtalyanlar’ı ikna etmek üzere… Gonzalo Higuain’i aldıktan sonra 4. forvet konumuna düşen Silva’yı takımdan göndermek isteyen Çizme ekibi, ilk olarak geçen sezon 38 milyon Euro ödediği oyuncusunu satmak istiyordu. Ancak 40 maçta sadece 10 gol atan 23 yaşındaki forvete kimse o fiyatları vermedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bunun ardından Silva’yı kiralık olarak gönderip yeniden piyasa yapmasını isteyen Milan, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takıma kiralanmasına karar verdi. Silva’yı beğenen Terim’in isteğiyle harekete geçen Cengiz yönetimi de genç oyuncuyu resmen istedi. Ufak pürüzlerin kaldığı bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.