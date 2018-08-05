3 büyüklerin turnuvasında 'dostluk' kazandı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı U21 Dostluk Turnuvası, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL, (DHA) Sarı-kırmızılı kulübün davetiyle düzenlenen turnuvada, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe U21 takımları 45'er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş mücadele ederken, maç golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci karşılaşmada Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Üç takım oyuncuları da mücadeleler öncesi beraber objektiflerin karşısında geçerken, turnuva sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonu dostluk ortamını pekiştirdi.