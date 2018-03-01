Badou Ndiaye'den Galatasaray itirafı!

Devre arası transfer döneminin son gününde Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Galatasaray'daki günleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sezon başında Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer edilen ve devre arasında Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye, Türkiye günleriyle ilgili konuştu.

Galatasaray'a 8,5 milyon Euro kâr getiren Badou Ndiaye, Stoke City günleriyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Senegalli yıldız, "Stoke City, çok heyecan verici bir proje. Bu nedenle transfer oldum. Kulüp bugünlerde zor günler geçirse de herkes biliyor ki asıl yerimiz burası değil"

"Bu sezonun kalanında elimizden geleni yapacağız ve seneye daha iyi bir durumda olacağız. Açıkçası küme düşme konusunda hiç endişelenmiyoruz, önümüzde daha 10 maç var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer sürecini de yorumlayan Ndiaye, "Açıkça söylemem gerekirse Galatasaray'a transfer olduğumda bu kadarını beklemiyordum. Orada sadece 6 ay bulundum ama çok keyif aldım."

"Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak harika bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray'a gitmek istemiştim."

"Galatasaray, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'a gitmeyi bu kadar çok istedim." dedi.

Galatasaray'dan ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Ayrıldığım zaman Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular çok üzüldü."

"Ben de çok üzüldüm. Futbolun ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Hala iletişim halindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Arayıp beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok fazla özledim'' şeklinde konuştu.