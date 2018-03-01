Cenk Tosun'a yeni hoca!

Büyük umutlarla Beşiktaş'tan ayrılıp, Everton'un yolunu tutan Cenk Tosun henüz bekleneni veremedi... Bunda yedek kalmasının da rolü büyük...

Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocay ayında gelip başarılı olmak zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı. Cenk'e fazla şans vermeyen hocasına ise yol göründü.

Bu gelişmelerin ardından İngiliz ekibinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde Premier Lig'de 28 maçta 34 puan toplayan Everton'ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon "Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı...