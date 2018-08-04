Trabzonspor, Cagliari ile golsüz berabere kaldı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Cagliari ile yaptığı özel maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Cagliari ile yaptığı özel maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

12. dakikada Pereira'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşarak son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün dar açıdan şutunda, kaleci Rafael son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Onazi'nin uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Rodallega, Pisacane ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 31'inci dakikada Sosa'nın kullandığı penaltıda, kaleci Rafael sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı.

40. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Rodallega'dan penaltı tepkisi

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, kazanılan penaltıyı kendisinin kullanmamasına tepki gösterdi.

Müsabakanın 30. dakikasında Rodallega'nın da içinde olduğu pozisyona penaltı kararı verildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın penaltıyı Jose Sosa'nın kullanmasını istemesi üzerine Rodallega sinirlendi.

Eline aldığı topu penaltı noktasına atan Rodallega, daha sonra sinirli hareketlerle orta sahaya yürüdü. Bu sırada takım arkadaşları deneyimli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Bordo-mavili taraftarlar da Rodallega lehine tezahüratlarda bulunarak 33 yaşındaki santrfora moral verdi.