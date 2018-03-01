Vodafone Arena'da olaylı derbi! 3 kırmızı, 4 GOL...

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2



Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe, ZTK maçına, lig mücadelesine göre 7 değişiklik ile çıktı. Son mücadelede ilk 11'de forma giyen Carlos Kameni, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar ve Giuliano yedek soyunurken, yerlerine Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Soldado ilk 11'de görev alan isimler oldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden İsmail Köybaşı ile cezalı Fernandao karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

BEŞİKTAŞ NEGREDO İLE ÖNE GEÇTİ

- Beşiktaş, Negredo'nun 14. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE, SOLDADO İLE OYUNU DENGEYE GETİRDİ

- Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gölüne 17. dakikada Soldado ile karşılık verdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

- Fenerbahçe'de Alper Potuk 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ŞENER, DURUMU 2-1'E GETİRDİ

- Alper'in gördüğü kırmızı kartın hemen ardından 45. dakikada Şener'in ayağından gelen golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

FENERBAHÇE İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

- İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ KIRMIZI KART

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü. Ardından gelişen olaylar sonucu sahaya yedek kulübesi de dahil oldu ve maç durdu.

ÜÇÜNCÜ KIRMIZI KART

Volkan Demirel ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gören isim oldu. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 9 kişi kaldı.

TALİSCA'NIN GOLÜ İLE BERABERLİK

82. dakikada Talisca'nın ayağından Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi.