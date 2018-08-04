Döviz kuru Fikret Ormanı da vurdu

KARTAL YİĞİT - HABERTÜRTK/ Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kurmayları, önceki gün UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maç öncesinde B36 Torshavn Kulübü yöneticileriyle dostluk yemeğinde buluştu. HABERTÜRK'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Faroe Adaları ekibi, Vodafone Park'a hayranlıklarını gizleyemezken Orman'ı stat ve diğer başarıları konusunda tebrik ettiler.

B36'nın başkanı Runi Herup Olsen, Orman'a çok iyi bir takıma sahip olduklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebileceklerine inandığını belirtirken Beşiktaş Başkanı buna karşılık olarak şunları söyledi: "2019'da UEFA Süper Kupa finali stadımızda yapılacak. Bu nedenle o finalde yer almak için Avrupa Ligi'ni kazanmamız gerek. Avrupa kupası uzun yıllardır hayalimiz. Buna yönelik önemli transferler yapmaya çalışıyoruz. Ama şu an mevcut dolar ve euro kuruyla bu nasıl olur, hiç bilmiyorum! Yine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."