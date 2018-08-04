Tarihe tanıklık eden stat yıkılıyor

Başkent'e yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları ve duvarları yıkıldı.



Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.



Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması 3-4 ay sürecek.

Türk futbol tarihinde önemli karşılaşmalar ve organizasyonlara ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı, Türkiye'nin en eski statlarından biri olma özelliğini taşıyor.



Güreş, atletizim, boks, cimnastik, tenis gibi branşların faaliyetlerinin dışında Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe takımlarına da ev sahipliği yapan 20 bin 600 seyirci kapasiteli stat, çok sayıda milli maça da sahne oldu.

Stadın da yer aldığı kompleks, kapalı-açık tribünleri ve soyunma odalarıyla birlikte bir atletizm stadyumunu, at yarışları ve askeri yürüyüşler için bir hipodromu, velodromu, rugby, futbol, basketbol gibi takım sporları için antrenman sahalarını, tenis kortlarını, cimnastik salonunu, 33 ve 60 metre uzunluğunda iki havuzu, soyunma odalarını, sporcu ve kulüp binalarını, ilk yardım ünitesini, bir kuleyi, atış poligonunu, alanın genel peyzajını ve seyirciler için düzenlenmiş olan açık alanları içeriyor.



İLK GECE MAÇI

Ankara futbol takımlarının önemli başarılarına sahne olan 19 Mayıs Stadı, sporun dışında tarihi olaylara da tanıklık etti.



İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi tarafından projelendirilen stat, 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'deki ilk gece maçına da ev sahipliği yaptı.



Işıldaklarla aydınlatılan stadyumda ilk gece maçı Gençlerbirliği ile Ankara Demirspor arasında oynandı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ay-yıldızlılar, başkentte 14 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi alırken bu karşılaşmaların sadece 8'i Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde oynandı.

EFSANELERİ AĞIRLADI

Sayısız Başkent takımını konuk eden tarihi stat, Avrupa kupalarında birçok ülke takımını ağırlarken, Süper Lig'in şampiyonlarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'u konuk etti.



Lefter gibi birçok efsane futbolcuyu da ağırlayan stat, amatör branşlarda da sayısız başarıya tanıklık etti. Güreşten tenise, bokstan cimnastiğe, tekvandodan atletizme kadar birçok spora ev sahipliği yapan tesisler, olimpik sporcuların yetişmesinde de büyük rol oynadı.



İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN OLMUŞTU

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul'dan Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'den Altınordu takımları davet edilmişi, başkenti ise Ankaragücü temsil etmişti. Başlama vuruşunu dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün yaptığı maçta Ankaragücü, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Turnuvanın galibi ise tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe olmuştu. Sarı lacivertli ekip, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti.



ZLATAN SAHAYA ÇIKTI

19 Mayıs Stadı'nda son olarak Zlatan İbrahimovic'in de forma giydiği dostluk maçında İsveç'i konuk eden milliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Türkiye, stattaki son resmi maçını ise 25 yıl önce oynadı.



1994 Dünya Kupası Grup elemelerinde San Marino ile 28 Ekim 1992'de Ankara'da karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, sahadan 4-1 galip ayrıldı.



ATO BAŞKANI BARAN'DAN ZİYARET

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni stadyum yapılması için yıkımına başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile de görüşen Baran, yıkım çalışmaları ve yeni stadyum projesi hakkında bilgi aldı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, 1936'da modern bir tesis olarak hizmete açılan 19 Mayıs Stadyumu'nun bugüne kadar çok sayıda futbol müsabakasına ve bayram kutlamasına tanıklık ettiğini hatırlattı.



Spor tesislerinin kentleşme açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Baran, spor insanlarının, kulüplerin, işletmelerin, spor ürünleri ve tesislerinin bir spor ekonomisi oluşturduğunu bildirdi.

Baran, "Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak modern bir tesisle Ankara spor turizminden de pay alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak yeni stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğinin altını çizen Baran, "Yeni stadyum Ankara ekonomisini hareketlendirecektir. Yeni statta oynanacak bir Avrupa kupası final maçı bile şehir ekonomisine güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, 19 Mayıs Stadyumu'nda top oynayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi