Terim, Galatasaray'da 400. maçına çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa müsabakasında 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 400. resmi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/TFF Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında bugüne kadar toplam 399 maç yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı bu müsabakalarda 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim ayrıca, 11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti.