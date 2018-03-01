Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner Erkin, Talisca, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper Potuk, Soldado

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi maçında karşı karşıya geliyor. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.