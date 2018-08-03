Alex'ten Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba benim Türkiye'deki dostlarım ve elbette Fenerbahçeli dostlarım. Sizlere yeniden mesaj gönderebilmek gurur verici. Öncelikle hepinize kocaman sarılıyorum. Bu fırsatla Başkanımız Ali Koç'u hem tebrik ediyor hem de başkan olacağı süre boyunca mükemmel işler yapacağına inanıyorum. Umuyorum Fenerbahçe yeniden eski başarılı günlerine dönecek. Orada yaşadığım günler harika ve unutulmaz hatıralarla doluydu. Uzakta olsam da aslında beraber olduğumuzu ve hep destek olduğumu bilmenizi isterim."

Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Alex, "Bu cümleye bayıldım. Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.