'Artık Terim'i dövmeyeceğim' demişti: Kulüpten açıklama

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim hakkında "Gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim" diyen Selahattin Aydoğdu'nun sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Selahattin Aydoğdu'nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar kulübün tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

TFF DE AÇIKLAMA YAPTI

Aynı zamanda TFF de Aydoğdu'nun sözleri hakkında bir açıklama yayınladı. TFF.org'da yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu ile gerginlik yaşamış ve olay yargıya intikal etmişti. Aydoğdu, konuya ilişkin olarak yaptığı son açıklamada Terim'le ilgili olarak şunları söylemişti:

"Aradan geçen zamanda Alaçatı'daki evine uğrayamaz, bırakın evine uğramayı Çeşme sınırlarına dahi giremez olmuştur. Buradan kamuoyuna söz veriyorum;gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim. Korkmasına gerek yok. Alaçatı'ya gelebilir. Araya ortak tanıdıklarımızı sokmasına da gerek yok. Korkma hoca efendi senin cezanı mekânımı bastığında verdim"