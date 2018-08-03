3 Ağustos 2018 10:41

Ahmed Musa'nın yeni adresi belli oldu

Ahmed Musa'nın yeni adresi belli oldu
İsmi bir dönem Galatasaray'la anılan Ahmed Musa, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza attı.
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Leicester City'den golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transfer edildiğini resmen açıkladı. Nijeryalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yapıldı.

Bonservisi Leicester City’de bulunan tecrübeli golcünün 14.8 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardığı kaydedildi.

 

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü çizen Ahmed Musa’nın Suudi Arabistan’da sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacağı kaydedildi.

 

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