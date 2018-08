Ahmed Musa'nın yeni adresi belli oldu

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Leicester City'den golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transfer edildiğini resmen açıkladı. Nijeryalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yapıldı.

Bonservisi Leicester City’de bulunan tecrübeli golcünün 14.8 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü çizen Ahmed Musa’nın Suudi Arabistan’da sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacağı kaydedildi.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q