Ali Koç o kombineleri iptal etti!

Ali Koç, kendisini tehdit edenlerin kombinelerini iptal etti .

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord ile Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Anadolu GFB grubundan kendisini tehdit edenlerin kombinelerini iptal ederken paralarını da iade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Anadolu GFB grubunun bazı üyeleri ile ilgili önemli yaptırımda bulunduğu ortaya çıktı. Kanarya'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında başkan Koç'a tehditlerde bulunan bazı Anadolu GFB üyelerinin kombinelerinin iptal, paralarının da iade edildiği öğrenildi.

Koç'un temiz ve küfürsüz tribün yaratma yolundaki tavrından kesinlikle taviz vermeyeceği bildirilirken stadın huzurunu bozanlara asla göz açtırılmayacağı kaydedildi.