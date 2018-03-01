Tosic dosyası kapandı

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic 5 Şubat 2017’de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmesine rağmen başkasına ait akreditasyon kartını alıp kapüşon takarak saha kenarından maçı izlemeye devam etmişti.

Sporarena'nın haberine göre Tosic’in bu hareketi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmeyen Tosic hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kararın çıkarıldığı gün Dusco Tosic avukatıyla birlikte adliyeye gelerek ifade vermişti.

“YOLU KARIŞTIRINCA YANLIŞLIKLA OLDU”

Tosic hakkında yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Savcılık, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Tosic hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek dosyada takipsizlik kararı verdi. İfadesinde başkasına ait akreditasyon kartını aldığını kabul eden Tosic’in, “Ancak saha kenarına yanlışlıkla geldim. Aslında yukarı lobiye çıkacaktım. Yolu karıştırınca yanlışlıkla tünele girdim” dediği öğrenildi. Tosic kimin akreditasyon kartını, nasıl aldığını ise ifadesinde söylemedi.