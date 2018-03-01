Quaresma aldığı transfer teklifini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça iki golle damgasını vuran Quaresma, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

O Jogo'ya konuşan Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirtip, bu sezon da şampiyon olacaklarını söyledi.

O Jogo'nun manşetinden verilen röportajda "Bu sezon bizim" başlığıyla verilen haberde Quaresma için "Dünya Kupası yaklaşırken, sahada adeta topu yiyen bir futbolcuya dönüştü, 34 yaşına rağmen her geçen gün üzerine koyuyor" yorumu yapıldı.

Beşiktaş'taki kariyerini değerlendiren Quaresma, "İlk Beşiktaş maceram çok güzel başlamıştı. Ancak ikinci sezonda büyük sıkıntılar yaşadık. Başkansız kalmıştık, birçok sorun vardı. Ancak ikinci gelişimde her şey çok farklı oldu. Kulüp büyük bir başkan, büyük bir teknik adam ve önemli isimleri bünyesine aldı. Ben de artık bir aileye sahiptim ve bu bana çok değer kattı. Bütün kulvarlarda mücadele ediyoruz, lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa. Hepsinde önemli işler yapıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın artık çok farklı bir seviyeye geldiğini ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hegemonyasına son vermeye başladığını söyleyen Quaresma, "Ancak bizim üst üste 3. kez şampiyon olmamızı istemiyorlar. Hakemlerin bize zarar verdiğini görüyoruz. Medya gerçek olmayan hikayeler uydurup, bizi yıpratmaya çalışıyor. Özellikle bu sezon geçmiş yıllara oranla herkese ve herşeye karşı mücadele ediyoruz. Arka arkaya 3 kez mutlu sona ulaşıp yeniden tarih yazmak istiyoruz. Şenol Güneş gibi bir teknik adam bile insafsızca eleştiriliyor. Onun gibi bir antrenörün daha çok kredisi olması gerekir" ifadesini kullandı.

SPORTİNG'DEN TEKLİF

Geleceğiyle ilgili de konuşan Portekizli yıldız, geçmiş dönemde yetiştiği kulüp olan Sporting CP başkanının kendisini aradığını itiraf edip, "Bana kulüp için yatırımlardan ve önemli işlerden bahsetti. Önemli projeleri vardı ama kalmak istediğimi söyledim, saygı gösterdi. Futbolda gün gün yaşarsınız ve ne olacağını bilemezsiniz. Ancak ben Beşiktaş ve Porto'yu iki kulübüm olarak görüyorum. Özellikle siyah beyazlı taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Bu sezon Portekiz'de Porto'nun şampiyon olmasını diliyorum ve kariyerime Porto formasıyla nokta koymak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 6 da asist yaptı. 34 yaşındaki Ricardo Quaresma'nın kulübü Beşiktaş ile Mayıs 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.