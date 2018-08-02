Kebapçı Selahattin’den 'Fatih Terim’i dövdüm' açıklaması

Çeşme Alaçatı’da Fatih Terim ve damatları ile arasında kavga çıkan kebapçı Selahattin Aydoğdu dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Aydoğdu, açıklamasında “Gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara hem Galatasaray’dan hem de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tepki gösterildi.

Geçen yıl Alaçatı’da Fatih Terim’in iki damadı ile birlikte Selahattin Aydoğdu’ya ait restorana gitmesiyle başlayan olayın yankıları aylarca sürmüştü.

Terim ile Aydoğdu arasında kavga çıkmış ve o dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim’in görevine bu olay sonrasında son verilmişti. Fatih Terim daha sonra Galatasaray’la anlaşmış, ancak Alaçatı’da yaşanan olay uzun süre konuşulmuştu.

Gazeteci Atilla Türker ise olayın ardından bir yılı aşkın süre geçmesinin ardından, Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu ve olaya karışan Terim’in damatlarının ifade tutanaklarını paylaşmıştı.

Buna göre Selahattin Aydoğdu da ifadesinde, “Fatih Terim, 00.15 sıralarında damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, ‘ben geldim’ dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Beni telefon ile tehdit eden, iş yerime gelerek iş yerimi basan, bana yumruk atan, beni darp eden ve bana hakaret eden Fatih Terim’den…” ifadesinde darp edildiğini aktarmıştı.

Bu haberlerin ardından Aydoğdu yeni bir açıklama yaptı. Aydoğdu, açıklamasında, “Aradan geçen zamanda Alaçatı’daki evine uğrayamaz, bırakın evine uğramayı Çeşme sınırlarına dahi giremez olmuştur. Buradan kamuoyuna söz veriyorum;gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim. Korkmasına gerek yok. Alaçatı’ya gelebilir. Araya ortak tanıdıklarımızı sokmasına da gerek yok. Korkma hoca efendi senin cezanı mekânımı bastığında verdim” dedi.

Aynı zamanda TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olan Aydoğdu, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Yöneticisi olarak bana yaptığı terbiyesizlik sonucunda işine son verilen eski elemanım gerek TFF ile sözleşme yaparken tazminat ile ilgili sorulan sorulara küçümser tavırla ‘benim tazminatlarla işim olmaz’ diye açıklama yapmasına, olay sonrası yaptığı açıklamalarda da TFF’den para almayacağını, herhangi birtalebi olmayacağını söylemesine rağmen sözünün arkasında durmayıp utanmadan hak etmediği parayı mahkeme aracılığıyla TFF’den talep etmiştir. Bu arada TFF tarihinde hiçbir milli takım teknik direktörünün ayrılırken tazminat talep ettiğini hatırlamadığımı da belirtmek isterim. Şikâyetçi olduğumuz davaların aksine mahkeme 4 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanmıştır. Mahkeme kararına saygı duyuyorum. Ancak ona verilecek para Türk halkının parasıdır. Boğazından geçecekse söyleyebileceğim hiçbir şey yoktur. Ancak benim şikâyetlerime ilişkin, kamera kayıtları ve kamuoyunun tepkisine rağmen davanın sonuçlanmasını bırakın iddianame dahi hazırlanamamış olması oldukça düşündürücüdür.

HEP BERABER GÖRECEĞİZ

Madem dövmüş, tokatlamış, dayak atmış bu eski elemanım niye kendisi benim bu açıklamalarımdan korkmuş,dayak yiyeceğim diye tehdit altında hissetmiş ve şikâyetçi olmuştur. Kendisine güvenen adama ben seni gördüğüm yerde döveceğim deseniz o tehdit olur mu? Mahkemeye gelirse soracağım kendisine ‘çok mu korktun seni döveceğim dedim diye de gittin şikâyetçi oldun’ diye. Vereceği cevabı hep beraber göreceğiz. Ben bu lafı kabadayı adama söylesem kabadayı korkar mı,beni tehdit ettiler der mi? Basınımız Fatih Terim dövdü, dayak attı diye haber yaparken, döveceğim denmesinden korktu ve tehditten dolayı şikâyetçi oldu diye neden haber yapmadılar anlamadım. Onu da gazeteciler daha iyi bilecektir.

Bu açıklamalarımı sizin aracılığınızla kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Açıklamalarımdaki her şeyi her hukukçu ve ilgili basın mensubu merak etmesi halinde Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3 dosyada, Bodrum Asliye Ceza Mahkemesinde 1 dosyada ve benim şikâyetçi olduğum ama bir türlü soruşturması tamamlanmayan Çeşme C.Başsavcılık dosyasında inceleyip görebilecektir.

“ESKİ ELEMANIM BİR HATA YAPMIŞTIR”

Bu incelemede dikkatle bakılırsa teknik direktörün yaptığı bütün şikâyetlerden dava açılmış ama benim şikâyetçi olduğum işyerini basma suçundan ise halen ne bir dava açılmış ne de takipsizlik kararı verilmiştir. İncelemede şikâyet yokken benim şüpheli olarak ifademin alındığını, ifadeden 2 gün sonra ancak şikâyetin yapıldığını da herkes görecektir. Bu ve diğer hukuka aykırılıkları kapatmak isteyenler, olayın başka bir yanını köpürterek, benim elemanımın seviyesine inmemi beklemektedirler. Evet, eski elemanım bir hata yapmıştır. Bedelini de hemen oracıkta ödemiştir. Kalan bedeli de Yüce Türk halkı önünde bu dava sonunda ödeyecektir.”

GALATASARAY VE TFF’DEN TEPKİ

Bu açıklamalara hem Galatasaray’dan hem de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tepki gösterildi.

Galatasaray’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Adı geçen şahsın Genel Kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar Galatasaray tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır” denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“'TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.”