Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Fenerbahçe, Leicester City ile Islam Slimani'nin transferi için anlaşma sağladı. Slimani'nin artık Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, Leicester City’nin forveti İslam Slimani için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Ancak Cezayirli golcünün menajeri ve Damien Comolli arasındaki görüşmelerde pürüz olduğu belirtildi.

İngiliz basınında, bu sorunun içeriğinin çok önemli olmadığını, yakın zamanda anlaşmanın olumlu sonuçlanacağı yazılıyor. Slimani’nin de Sarı-Lacivertli takıma gelmek istemesi Fenerbahçe için koz oldu.

İslam Slimani transferinin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması ve tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.