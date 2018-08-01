Fenerbahçe'de Acun dönemi mi?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen ay Fenerbahçe’nin mali durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Fenerbahçe'nin ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini ve sıkıntılı bir mali tablo devraldıklarını söyleyen Ali Koç, "Bizim borçlarımız 3.2 milyar TL” ifadelerini kullandı.

Mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Fenerbahçe’ye ilişkin, televizyoncu Acun Ilıcalı da kendi kanalı TV8’de dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. “Gel Konuşalım” programında konuşan Acun Ilıcalı, "Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz görüşmelerimiz var, ne yapabiliriz diye bakıyoruz belki FB TV'ye destek verebiliriz prodüksiyon anlamında" demişti.

Acun Ilıcalı’nın bu sözleri kulüp içerisinde, mali sıkıntıdaki Fenerbahçe’nin FB TV’yi Ilıcalı’ya bırakacağı iddialarına neden oldu.

Yasa gereği kulüpler TV sahibi olamıyor. Bu sebeple FB TV’nin hisseleri de Fenerbahçeli bazı isimlerin üzerinde. Fakat bu konuda en önemli rolü yine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un oynayacağı iddia ediliyor. Yani Ali Koç, eğer FB TV’nin iddia edildiği gibi Acun'a devrine karar verirse, hissedarların da buna uyacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de Acun döneminin yaşanıp yaşanmadığını önümüzdeki günler belirleyecek.