Samuel Eto'o'dan transfer sinyali

Fransa basınının "Lig 1'den talibi var" dediği Samuel Eto'o'dan adeta bu iddiayı doğrulayacak bir hamle geldi.

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'oda hareketli saatler yaşanıyor.

Fransız basınını Fransa'ya transfer olacağını öne sürdüğü 37 yaşındaki futbolcunun Twitter'daki paylaşımı, bu iddiaları güçlendirdi. Kamerunlu yıldız futbolcu, kendisini transfer etmek için para toplayan Nimes Kulübü'nün bu yöndeki paylaşıımını destekledi. Eto'o kulübün Twitter'daki paylaşımını alıntılayarak "Ben de katılabilir miyim?" diye sordu.

Eto'o'nun bu ifadeleri kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi çekti ve binlerce kez paylaşıldı.