Trabzonspor transferi KAP'a açıkladı

İSTANBUL,(DHA) Bordo-mavililer tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."