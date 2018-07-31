Yılmaz Özdil'den Mesut Özil'e Erdoğan çağrısı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Mesut Özil'e seslenerek, "Mesut asrın liderimizi çok seviyorsa, federasyon başkanı Demirören Ziraat Bankası'ndan kredi ayarlasın, gelsin Başakşehir'de oynasın" çağrısında bulundu.



Yılmaz Özdil'in Mesut Özil'le ilgili yazdığı "Mesut Özil milli kahraman mıdır?" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Mesut Özil ırkçı eleştirilerden bıktı, Alman milli takımını bıraktı. “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyoruz. Türk ve Müslüman olduğumuz için mi böyle oluyor? Artık yeter, Türklüğüme saygısızlık etmelerine izin veremem” dedi.

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Bravo.

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Sadece şunu merak ediyorum…

Türk milli takımını tercih etmek yerine Alman milli takımını tercih ettiğinde, Mesut Özil Alman'dı da, şimdi mi Türklüğünü hatırladı?

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Şimdi “istenmeyen adam olduğumu hissediyorum” diyen Mesut Özil, sekiz sene önce Alman milli takımını tercih ettiğinde “kendimi Alman hissediyorum” demiyor muydu?

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Yıldıray Baştürk, Nuri Şahin, Altıntop biraderler, isteseler Alman milli takımı formasını giyemezler miydi? Keriz miydi bu çocuklar, Alman futboluna destek vereceklerine, Türk futboluna omuz verdiler?

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İnsan Naim'den utanmaz mı?

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“Almanya'da doğdum, Almanya'da eğitildim, bu yüzden Alman milli takımını seçtim” diyen Mesut Özil'in söyledikleri mantıklıysa… Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan için yarışması gerekmez miydi?

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Türk milletine Mesut'un mu katkısı vardır, Bobby Dixon'ın mı?

Türk Bayrağı'nı Mesut mu yüceltiyor, Yasmani Copello Escobar mı?

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Mehmet Aurelio, Natalia Hanikoğlu, Elvan Abeylegesse, Melek Hu, Cem Zeng, Polat Kemboi Arıkan, Jak Ali Harvey, Karin Melis Mey, Ramazan Palyani, Natalia Nasaridze “Ne Mutlu Türküm Diyene” kapsamında onur duyduğumuz sporcularımız değil mi?

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“Devşirme”leri bizden görmüyorsan… Osmanlı'ya niye ecdadımız diyorsun o halde? Pargalı İbrahim'den Sokullu Mehmet paşaya, Kuyucu Murat paşadan, Zağanos paşaya, hepsi “devşirme” değil miydi?

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Etnik köken illa önemliyse… Türk kökenli Ramil Guliyev, Türkiye yerine Azerbaycan adına dünya şampiyonu olsaydı, yarışmalarını aynı heyecanla takip eder miydik? Aynı coşkuyla sevinir miydik?

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Türk milli basketbol takımı için ter döken Amerikalı Scott Jordan Wilbekin mi, Quanitra Hollingsworth mu, Lara Sanders mi canımız ciğerimizdir, yoksa, Türk milli basketbol takımı maç kaybettiğinde kahkaha mesajları atan “fetocu” Enes Kanter mi Türk'tür?

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Almanya'da yaşayan Türklerin çok ciddi sorunları var. Ama aynı zamanda, gerçekten gurur duyulması gereken sivil toplum kuruluşları var. Hayatın her alanında son derece aktif rol alıyorlar, müthiş etkin mücadele veriyorlar.

Soruyorum… Mesut Özil'i bugüne kadar herhangi bir Türk sivil toplum kuruluşunun mücadelesinde gören var mı? Türk toplumuna dair herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde gören var mı?

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Hangi haberlerde var Mesut?

Ferrari aldı, şu şarkıcıyla sevgili oldu, özel uçakla köyüne tatile geldi, etçi Nusret'le tuz döktü, Acun'la maç yaptı, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi filan… Bu mudur sadece Almanya'da Türk olmak?

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Mesut iyi futbolcudur, keyifle seyrediyoruz ama… Almanya'daki Türk toplumunu kendi çatışması üzerinden ipotek altına sokmaya hakkı yoktur.

Avrupalı Türkler tırnaklarıyla kazıya kazıya zirveye çıktı, kendisi zirveden iniyor diye tüm toplumu aşağı çekmeye kalkışmamalıdır.

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Mesut asrın liderimizi çok seviyorsa, federasyon başkanı Demirören Ziraat Bankası'ndan kredi ayarlasın, gelsin Başakşehir'de oynasın.