Bursaspor Başkanı’ndan ‘Adriana Lima’ gafı

Ali Ay, sözleşme detaylarını açıklarken genç futbolcunun ismini Adriana Lima olarak telaffuz etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz’in Estoril takımından Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Başkan Ali Ay'ın, genç oyuncunun sözleşme detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ‘Adriana Lima' demesi tebessüme sebep oldu. Başkan Ay, ardından ‘Allano Lima' diye düzelterek toplantıya devam etti.

İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, 3 transfer daha düşündüklerini ve aceleci davranmadıklarını belirtti. “Sokağa atacak paramız yok” diyen Başkan Ay, Lima’nın sözleşme bilgilerine ilişkin ise “Kiralama bedeli olarak 350 bin Euro kulübüne veriyoruz. Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin Euro. Oyuncu 300 bin Euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20´si Bursaspor´a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin Euro, ikinci yıl 540 bin Euro, üçüncü yıl 600 bin Euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon Euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur” dedi.

Törende konuşan Lima ise “Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Sosyal medyadan bana ulaşan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bütün takım arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.