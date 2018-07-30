Manchester United'ın eski oyuncusu Adana Demirspor'da

Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson; Porto, Manchester United, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.