30 Temmuz 2018 16:30

Manchester United'ın eski oyuncusu Adana Demirspor'da

Manchester United'ın eski oyuncusu Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, yıldız futbolcu Anderson Oliveira’yı kadrosuna kattı.
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Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson; Porto, Manchester United, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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